«Avatar: The Way of Water» eilt in Deutschland von Rekord zu Rekord

Derweil läuft es an den deutschen Kinokassen weiterhin exzellent für den zweiten «Avatar»-Teil. Über fünf Millionen Besucher haben sich mittlerweile «The Way of Water» hierzulande in den Kinos angesehen. Damit ist «Avatar 2» nach Umsatz und Besuchern zum erfolgreichsten Film des Jahres 2022 geworden - sowie zum erfolgreichsten Film seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Sogar auf Platz neun der erfolgreichsten Filme in Deutschland überhaupt liegt «Avatar: The Way of Water» inzwischen.