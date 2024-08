Überraschung in Kolumbien: Meghan spricht Spanisch auf der Bühne

Im Rahmen ihrer Kolumbien–Reise haben Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) am Sonntag in der Stadt Cali an einer Diskussion teilgenommen, die sich mit der Förderung afrokolumbianischer Frauen befasste. Das Ehepaar begrüsste die Anwesenden im Stadttheater und schüttelte Hände bei einer musikalischen Darbietung von Sängerin Cynthia Montaño (37), wie in einem vom Büro der Vizepräsidentin Francia Márquez (42) veröffentlichten Video zu sehen ist.