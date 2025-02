Überraschung in Live-Show: Sky verlängert mit Frank Buschmann

Nach Wolff–Christoph Fuss (48) hat der nächste Fussballkommentator seinen Vertrag bei Sky Sport verlängert. Frank Buschmann (60) bleibt dem Pay–TV–Angebot erhalten. Das vermeldete Sky nun offiziell in einer Pressemitteilung. Am Montag hatte sein Arbeitgeber Buschmann bereits in der Show «Glanzparade» mit der Nachricht überrascht. «Seid ihr bescheuert? Ist das mit meinem Management besprochen?», reagierte «Buschi». Nun scheint die Tinte trocken zu sein. «Glanzparade» moderiert Frank Buschmann seit 2021 mit Fuss und Thomas Wagner (53). Ausserdem kommentiert er bei Sky seit 2017 Spiele der Fussballbundesliga.