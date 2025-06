Überraschung in Paris! Miley Cyrus steht mit Beyoncé auf der Bühne

Bereits am Vormittag waren in den sozialen Medien Spekulationen aufgekommen, dass Cyrus in der französischen Hauptstadt gesichtet worden war. Die 32–Jährige hielt sich laut «Variety» für die Spotify–Veranstaltung «Billions Club Live» in Paris auf. Aufmerksame Fans sollen sie jedoch auch beim Soundcheck mit Beyoncé gesichtet haben. Was zunächst nur ein Gerücht war, wurde schliesslich zur Realität, die die Fanherzen höher schlagen liess und für tosenden Applaus sorgte. In schimmernden und glitzernden Outfits begrüssten sich die beiden Sängerinnen mit Küsschen und performten Hand in Hand.