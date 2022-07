Überraschung! Jürgen Drews und Mickie Krause beim «Schlagercomeback»

Wer wird der neue «König von Mallorca»?

Jürgen Drews wird wohl nur noch in wenigen TV-Shows zu Gast sein. Am 9. Juli hatte er das Ende seiner Karriere verkündet. Drews hatte im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, die die Bewegungsfähigkeit einschränkt, zu leiden.