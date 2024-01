Überraschung! Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool nach der Saison

Darum hört Klopp in Liverpool auf

Klopp hat mit der Mannschaft die Premier League und die Champions League gewonnen und steht derzeit mit Liverpool an der Spitze der Tabelle. Klopp begründete seine Entscheidung zum Rücktritt in einem emotionalen Interview, das der Klub veröffentlichte. «Ich kann verstehen, dass es für viele Menschen in diesem Moment ein Schock ist, wenn man es zum ersten Mal hört, aber natürlich kann ich es erklären – oder zumindest versuchen, es zu erklären», so der 56–Jährige.