Überraschung! Model und Unternehmerin Sara Nuru hat geheiratet

Dass alles so entspannt war, verdankt die frischgebackene Ehefrau sicher auch der richtigen Einstellung: «Für mich war klar: Wir haben im Vorfeld alles gut organisiert und geplant, ausreichend Energie in die Detailarbeit gesteckt, sodass ich mir geschworen habe, am Tag der Hochzeit selbst und an dem ganzen Wochenende einfach loszulassen und alles so anzunehmen, wie es kommt», erklärt sie. «Denn letztendlich ist das Schöne an einer Hochzeit doch, dass alle Liebsten zusammenkommen. Viele unserer Freunde und Freundinnen und von der Familie sind extra in die Schweiz angereist, um uns zu feiern», schwärmt Sara Nuru weiter.