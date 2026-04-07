Überraschung nach «Bauer sucht Frau»-Special: Dieses Paar ist getrennt

«Bauer sucht Frau»–Kandidat will «nach vorne schauen»

«Manchmal kommt im Leben alles anders, als man es sich erhofft hat», begann der Hobbybauer aus Brandenburg sein Posting vom Dienstag. Die Zeit bei «Bauer sucht Frau» und vor allem die Zeit danach mit Pauline sei für ihn etwas ganz Besonderes gewesen. «Wir haben gemeinsam viel erlebt, gelacht und eine intensive, wunderschöne Zeit miteinander geteilt, für die ich sehr dankbar bin.» Umso schwerer falle es ihm, den Fans mitzuteilen, «dass ich nach einiger Zeit für mich gemerkt habe, dass es für uns als Paar langfristig nicht der richtige Weg ist. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen.» Pauline sei ein toller Mensch und «ich wünsche ihr von Herzen nur das Beste für ihren weiteren Weg. Jetzt heisst es, nach vorne zu schauen und positiv in die Zukunft zu gehen.»