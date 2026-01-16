Überraschung! Robbie Williams' neues Album «Britpop» ist da

«Leute, ich meine, kommt schon», startet Williams in einen Videobeitrag auf Instagram. Die Wartezeit sei lange genug gewesen und er habe entschieden, dass es endlich losgehen soll. «Let's go», sagt der Sänger, bevor eindeutig klar wird, dass er seine neue Platte meint. «Britpop – Das brandneue Album – Jetzt draussen», steht dazu geschrieben. Das Album sollte eigentlich erst am 6. Februar erscheinen. Laut einer Pressemitteilung bleibt es aber noch für eine Deluxe–Version der Platte bei diesem Termin.