Überraschung! Robbie Williams' neues Album «Britpop» ist da

Mit dieser Nachricht starten alle Fans von Robbie Williams (51) wohl bestens gelaunt ins Wochenende. Am 16. Januar hat der britische Star verkündet, dass sein neues Album «Britpop» überraschend schon am Freitag erschienen ist. Eigentlich war erst im Februar ein Termin angepeilt.
«Leute, ich meine, kommt schon», startet Williams in einen Videobeitrag auf Instagram. Die Wartezeit sei lange genug gewesen und er habe entschieden, dass es endlich losgehen soll. «Let's go», sagt der Sänger, bevor eindeutig klar wird, dass er seine neue Platte meint. «Britpop – Das brandneue Album – Jetzt draussen», steht dazu geschrieben. Das Album sollte eigentlich erst am 6. Februar erscheinen. Laut einer Pressemitteilung bleibt es aber noch für eine Deluxe–Version der Platte bei diesem Termin.
«Ich wollte das Album schreiben und veröffentlichen, das ich nach meinem Ausstieg bei Take That im Jahr 1995 machen wollte», wird Williams in der Mitteilung zitiert. «Es war die Hochphase des Britpop und ein goldenes Zeitalter für britische Musik. Das neue Album ist rau, es gibt mehr Gitarren und es ist noch fröhlicher und hymnischer als sonst. Ich bin unglaublich stolz auf dieses Werk und freue mich darauf, dass die Fans es hören.»
Album sollte ursprünglich schon 2025 erscheinen
Robbie Williams' Album sollte ursprünglich am 10. Oktober auf den Markt kommen. Die Veröffentlichung wurde im letzten Jahr jedoch auf Februar 2026 verschoben. Gewohnt offen erklärte der Sänger die Gründe für die Verschiebung. Er wollte sich nicht mit Taylor Swift (36) anlegen. Im Gespräch bei BBC Radio 1 spekulierte er, dass Swifts Album «The Life of a Showgirl» ihm in die Quere hätte kommen können.
Williams hält gemeinsam mit den Beatles den Rekord für die meiste Anzahl an Alben auf dem Thron der britischen Charts – 15 an der Zahl. «Britpop» soll ihn zum alleinigen Rekordhalter machen. «Ich bin immer noch eine grosse Nummer, aber mit ihr hier kann ich nicht mithalten», scherzte Williams. Daher habe er das Album verschoben. Da er sehr ehrgeizig sei, habe er sich dazu entschlossen.