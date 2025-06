Überraschung! Wolfgang Petry rockt DFB-Frauen-Camp

«Fiebertraum der besten Art. Muss man dabei gewesen sein», schwärmte Nationalspielerin Laura Freigang (27) in ihrer Instagram–Story über die ungewöhnliche Vorbereitung auf die Europameisterschaft in der Schweiz. Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken (24) bezeichnete sich in ihrer Instagram–Story sogar als «Fan No. 1» und postete ein Video, das sie in einer dicken Umarmung mit dem 73–jährigen Sänger zeigt, während beide lauthals mitsingen.