Überraschungsauftritt von Herzogin Meghan und Prinz Harry

Nur wenige Stunden nach dem Ende ihrer humanitären Reise nach Jordanien haben Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) für eine Überraschung gesorgt. Bei den NAACP Image Awards Creative Honors tauchten die beiden am 26. Februar per Videobotschaft auf, wie unter anderem «People» berichtet. Sie verliehen den NAACP–Archewell Digital Civil Rights Award – ihre Ansprache war zuvor aufgezeichnet worden. Der jährliche Preis wurde 2022 in Kooperation mit der Wohltätigkeitsorganisation der beiden ins Leben gerufen.