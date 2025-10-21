Überschattet Andrews Skandal König Charles' Treffen mit dem Papst?

Auch wenn Andrew seine Titel niedergelegt hat, bleibt er weiterhin Prinz – ein Status, der ihm durch seine Geburt als Sohn einer Monarchin zusteht. Der Bruder von Virginia Giuffre forderte gemäss der «Daily Mail» König Charles auf, Andrew den Prinzentitel zu entziehen. Verfassungsexperte Craig Prescott erklärt laut BBC, dass theoretisch auch dieser Titel durch ein königliches Dokument, ein sogenanntes «Letters Patent», entzogen werden könnte. Ohne den Prinzentitel und ohne den Herzogtitel wäre er schlicht Andrew Windsor.