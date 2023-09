«Überwältigt»: Bill und Tom Kaulitz gewinnen Deutschen Fernsehpreis

RTL sicherte sich die Rechte an der NBC–Show «That's My Jam», die in den USA von Talkmaster Jimmy Fallon (49) moderiert wird. Am 12. Mai startete die Show hierzulande auf RTL+. 24 Prominente haben sich in der ersten Staffel an der Seite der Zwillinge in einer Reihe von Musik– und Wissensspielen duelliert, darunter «Tatort»–Star Jasna Fritzi Bauer (34) oder Schauspieler Daniel Donskoy (33).