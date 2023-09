Udo Jürgens: Das erwartet die Fans auf seinem Weihnachtsalbum

Am 10. November steht das neue Album der verstorbenen Musiker–Legende Udo Jürgens (1934–2014) in den Verkaufsregalen. Seit heute, dem 29. September, kann man «Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit» bereits vorbestellen. Das erwartet den Fan in dieser neuen Kompilation des Sängers, der kurz vor Heiligabend im Jahr 2014 im Alter von 80 Jahren verstorben war: In der Edition sind insgesamt 55 Aufnahmen auf drei CDs enthalten, die jeweils thematisch zusammengefasst wurden.