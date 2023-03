Udo Lindenberg eröffnet mit Peter Tschentscher Vernissage im Bundesrat

Der Panikrocker Udo Lindenberg (76) hat gemeinsam mit SPD-Politiker Peter Tschentscher (57) am Donnerstagabend in Berlin eine Vernissage eröffnet. Im Bundesrat können Fans bis Ende Oktober 2023 nun Werke seiner «panischen Malerei» besichtigen. Neben dem Ersten Bürgermeister Hamburgs und derzeitigen Bundesratspräsidenten war auch die Regierende Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giffey (44), unter den anwesenden Gästen. Udo Lindenberg erläuterte in einem Statement den politischen Hintergrund seiner Kunst: «Es darf nicht passieren, dass die Welt erneut über lange Zeit gespalten und einem kalten Krieg ausgesetzt ist.»