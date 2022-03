Udo-Lindenberg-Fans aufgepasst: Für diese Termine gibt es noch Tickets

Die gute Nachricht: Für beinahe alle Standorte sind für die nachträglich hinzugefügten Zusatzkonzerte noch Tickets in allen Preis-Kategorien zu haben. So etwa in Stuttgart (27. Mai, Hans-Martin-Schleyer Halle), Bremen (03. Juni, ÖVB Arena), Dortmund (08. Juni, Westfalenhalle), Köln (10. Juni, LANXESS arena), Hannover (23. Juni, ZAG Arena) und Mannheim (10. Juli, SAP Arena). Jeweils in Hamburg und Berlin werden derweil beide Shows schon als ausverkauft deklariert, hier sind allenfalls noch vereinzelte Karten abzustauben.