Udo Lindenberg gratuliert Otto Waalkes zum Chart-Sieg

Auf Social Media teilte Lindenberg ein Foto, auf dem beide Musiker zusammen auf einer Couch sitzen und in die Kamera zeigen. Dazu schreibt Lindenberg zu Emojis wie Herzchen, Flammen, Krone, Ausrufzeichen und mehr: «Grattu Soulbrother Otto yeah. Otto und Ski Aggu und Joost - Welcome hier oben an der Chart-Spitze (bleibt ja in der Familie)».