Am 6. und 7. Mai wird es in der Kunsthalle nach ihrer Generalsanierung zunächst einen «Tag der offenen Türen» geben. Am 8. Mai folgt dann eine feierliche Wiedereröffnung des Kunstmuseums, an der unter anderem auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (48) teilnehmen soll.