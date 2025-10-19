Udo Lindenberg trauert um Klaus Doldinger

Doch die Zusammenarbeit der beiden Musiker beschränkte sich nicht auf die frühen Jahre. Die Verbindung blieb ein Leben lang bestehen. Bei Lindenbergs erster Stadion–Tournee stand Doldinger noch einmal mit ihm gemeinsam auf der Bühne – in Düsseldorf vor 50.000 Zuschauern. «Ich bin dankbar, dass wir ein Leben lang verbunden geblieben sind», schreibt Lindenberg in seinem emotionalen Abschiedspost. Er bezeichnet sich selbst als Doldingers «Zauberlehrling». Lindenberg beendet seinen Nachruf mit den Worten: «Rest in Peace, Love & Rock‹n›roll, lieber Klaus».