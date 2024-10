Udo Lindenberg: Unicef veröffentlicht sein Antikriegslied neu

«What is War for» im November bei Giovanni Zarrella

Öffentlich aufgeführt wird der aktualisierte Song–Klassiker am 9. November erstmals in der «Giovanni Zarrella Show» zur Primetime im ZDF. «Wie laut müssen Kinder eigentlich schreien, bis sie gehört werden? Kein Kind will Krieg? Wir dürfen uns an den Horror nicht gewöhnen und so kam die Idee auf, das Lied ‹What Is War For› mit Halle, Henri und Katharina neu einzusingen, für die Welt, in Englisch», erklärt Lindenberg in einem Statement.