Udo Lindenberg: UNICEF-Weihnachtskarte als Zeichen für den Frieden

Mit dem Eislaufen will er die fragile Weltlage darstellen. «Ganz schön dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen – diese ganzen schwachsinnigen Kriege, die Umweltzerstörung, sozialer Unfriede, Menschenrechtsverletzungen in so vielen Ländern.» Sorgenvoll denkt er an die nächste Generation: «Die Kiddies kriegen am meisten ab von dem endlosen Wahnsinn auf der Welt. Müssen wir ändern – gibt ja keine Alternative.»