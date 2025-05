UEFA Women's Euro 2025: ARD und ZDF übertragen Frauen-EM umfassend

Die deutsche Nationalmannschaft, achtfacher Europameister bei bisher 13 EM–Turnieren, trifft in der Gruppenphase auf Polen, Dänemark und Schweden. Die Auftaktpartie der DFB–Frauen gegen Polen am 4. Juli um 21:00 Uhr wird live im Ersten zu sehen sein. Auch das zweite Gruppenspiel gegen Dänemark am 8. Juli (18:00 Uhr) überträgt die ARD. Das entscheidende dritte Gruppenspiel gegen Schweden am 12. Juli um 21:00 Uhr zeigt dann das ZDF.