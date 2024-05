«Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten»: Drehstart für Teenager-Serie

In Berlin sind am Mittwoch (22. Mai) die Dreharbeiten für eine neue Serie am Rande des «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»–Kosmos gestartet. Wie RTL bekannt gegeben hat, werden in der deutschen Hauptstadt derzeit 26 Folgen der neuen Kinder– und Jugendserie «Uferpark – Gute Zeiten, wilde Zeiten» gedreht. Die Handlung rund um die Teenager Amina, Yunis, Lea, Pepe, Milo und Ben spielt in einem alten Skatepark, der sich unweit vom «GZSZ»–Kollekiez befindet.