Uhura-Nachfolgerin Zoe Saldana trauert um Nichelle Nichols

Nichelle Nichols wurde 89 Jahre alt

Nichelle Nichols verstarb Samstagnacht (30. Juli) in Silver City, New Mexico. Sie wurde 89 Jahre alt. Ihr Sohn Kyle Johnson teilte die traurige Nachricht am Sonntag auf seinem Instagram-Account mit: «Gestern Abend ist meine Mutter, Nichelle Nichols, eines natürlichen Todes gestorben.» Dazu postete er ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, auf dem ein Strauss Rosen liegt.