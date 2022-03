Ukraine-Krieg: ARD setzt mit ESC-Vorentscheid ein Zeichen

Am 4. März wird sich entscheiden, welche Künstlerinnen oder Künstler Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Italien vertreten. Der Freitagabend soll aber nicht einfach nur leichte Unterhaltung bieten. «Wenn gegen die Ukraine Krieg geführt wird, können wir nicht gleichzeitig den Eurovision Song Contest und die Freundschaft in Europa feiern, ohne klar Stellung zu beziehen», erklärt ARD-Programmdirektorin Christine Strobl (50) in einer Mitteilung. «An diesem Abend muss die Solidarität mit der Ukraine und die Hilfe für die Menschen dort an erster Stelle stehen.»