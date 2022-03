Ukraine-Krieg: Motsi Mabuse sammelt Hilfsgüter

«Let‹s Dance»-Jurorin Motsi Mabuse (40) und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk helfen, wo sie nur können. Derzeit sammeln sie im hessischen Kelkheim Hilfsgüter für das ukrainische Grenzgebiet. Das Paar ist unmittelbar von der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine betroffen: Die Schwiegereltern «Let›s Dance»-Jurorin sitzen derzeit in Kharkiv fest. Für ihre Hilfsaktion haben sie bereits vor zwei Tagen eine Sammelstelle eröffnet und via Instagram zum Spenden aufgefordert.