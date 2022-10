Ukrainischer Schriftsteller Serhij Schadan mit Friedenspreis geehrt

Bereits Ende Juni verkündete der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in einem Statement die Auszeichnung für Schadan. Er würde für «sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung» geehrt, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwende und ihnen unter Einsatz seines Lebens helfe. Der in der Nähe von Luhansk geborene Schadan lebt in Charkiw und war Aktivist der Orangen Revolution im Jahr 2004 in Kiew.