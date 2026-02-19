Uli Hoeness vergisst seine letzte Nacht im Gefängnis nie

Sein grösstes Glück sei, dass in der Familie alle gesund seien. «Das wäre vielleicht das Einzige, was mich total umhauen würde. Ich glaube, das würde ich nicht aushalten können», gesteht er mit Blick auf den Gedanken an einen Verlust im engsten Kreis. Gefragt nach dem Wertvollsten, das seine Frau Susi je zu ihm gesagt habe, antwortet Hoeness ohne Zögern: «Das ‹Ja!› auf unserer Hochzeit.» Mehr als 50 Jahre kennen sich die beiden, ihre Diskussionen seien «nicht nur herzlich», aber stets ehrlich. «Meine Frau hat eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis. Wer bei ihr durchkommt, hat schon gewonnen», sagt er.