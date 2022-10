Sie wurden lange von Selbstzweifeln begleitet. Wie geht es Ihnen heute damit? Wie konnten Sie diese überwinden?

Kock am Brink: Es ist wirklich unangenehm, wenn so viele Ängste das Denken und Handeln mitbestimmen. Also habe ich in mich hineingehorcht und darüber nachgedacht, wie ich dieses Gefühl durch andere, positive Selbsteinschätzung ersetzen kann. Statt zu sagen: «Oh Gott, was denkt jetzt diese Person über mich, bin ich heute sicherer und sage lieber: »Ich bin gut in dem, was ich tue - wenn die andere Person das nicht so empfindet, arbeite ich lieber gar nicht mit ihr oder suche mir einen anderen Projektpartner". Selbstzweifel entstehen ja gern dort, wo man nicht weiss, ob man in der Lage ist, den Erwartungen anderer zu genügen. Dabei sind die eigenen Erwartungen an sich doch viel wichtiger. Die Kunst besteht darin, wohlwollend zu sich selbst zu sein, d.h. realistische Erwartungen an sich selbst zu stellen. Dazu ist es hilfreich, wenn man durchaus selbstkritisch auf die eigenen Schwächen, aber vor allem auf die Stärken blickt. Und dann Dinge macht, die die Stärken sichtbar machen.