Ulla Kock am Brink: «‹Wetten, dass..?› ist aus der Zeit gefallen»

«Ich kenne das Wort Rente nicht»

Im vergangenen Jahr feierte Ulla Kock am Brink selbst ein TV–Comeback mit der Sendung «Die 100.000 Mark Show». Am kommenden Samstag (23.9., 20:15 Uhr) ist sie bei RTL in «Die grosse GEO–Show – In 55 Fragen um die Welt» zu sehen. Die Moderatorin reiste im Rahmen der Sendung nach Mexiko. «Ein Land voller Widersprüche, wundervoll, aber auch sehr gefährlich. Die Menschen, denen ich begegnen durfte, waren warmherzig und weltoffen. Ich konnte mir einen kleinen Eindruck von der spannenden mexikanischen Kultur verschaffen», schwärmt die Moderatorin.