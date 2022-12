Ulrike Frank: «GZSZ»-Star verrät das Geheimnis seiner Liebe

Am 30. Dezember 2002 trat Frank erstmals als Katrin Flemming im TV auf, daher werde sie «genau am 30. Dezember 2022 in illustrer Runde mit Champagner feiern», erklärt sie RTL. Wenig später wird die Schauspielerin dann neben Kollegen und Kolleginnen wie Daniel Fehlow (47), Susan Sideropoulos (42), Wolfgang Bahro (62) und Felix von Jascheroff (40) auch in «Leon - Kämpf um deine Liebe» zu sehen sein. Der Sender zeigt den Spielfilm des «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Ablegers am 11. Januar ab 20:15 Uhr.