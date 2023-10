Uma Thurman und Maya Hawke: Mutter-Tochter-Duo präsentiert Partnerlook

Maya Hawke stammt aus einer berühmten Familie

Maya Hawke stammt wie ihr Bruder Levon (21) aus der Ehe von Schauspieler Ethan Hawke (52) und Uma Thurman. Die beiden hatten 1998 geheiratet und sich 2003 getrennt. Seit 2019 ist Maya Hawke in der erfolgreichen Netflix–Serie «Stranger Things» als Robin Buckley zu sehen und war auch in Filmen wie Quentin Tarantinos (60) «Once Upon a Time... in Hollywood» mit von der Partie. Mit ihren Eltern stand sie ebenfalls bereits für verschiedene Projekte vor der Kamera.