Uma Thurman und Samuel L. Jackson: «Pulp Fiction»-Reunion am Broadway

Kleine «Pulp Fiction»-Reunion in New York: Uma Thurman (52) und Samuel L. Jackson (73) trafen sich am Wochenende hinter den Kulissen eines Theaters am Broadway. Die beiden Schauspieler, die 1994 in dem Kultfilm von Quentin Tarantino (59) auftraten, posierten gemeinsam auf einer Treppe strahlend für ein Foto.