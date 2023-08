Umsatzstärkster Film des Jahres: «Barbie» hat «Super Mario» überholt

Diese Rekorde hat «Barbie» bereits geknackt

Bereits am ersten Kinowochenende zeichnete sich der grosse Erfolg von «Barbie» an den Kinokassen ab. In den USA brachte der Film am ersten Wochenende 162 Millionen Dollar ein und wurde zum erfolgreichsten Kinodebüt des Jahres. Zudem war der Blockbuster an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden die Nummer eins unter den Kino–Filmen. Ein weiterer Meilenstein: «Barbie» ist der erfolgreichste Film einer weiblichen Regisseurin jemals.