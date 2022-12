«Unaufgeregt und erholsam»: So feiert Uwe Ochsenknecht Weihnachten

Haben Sie gute Vorsätze fürs neue Jahr?

Ochsenknecht: Ich bin kein Vorsatz-Mensch. Mit so einem Druck klappt das sowieso nie, wenn etwa jemand am 1. Januar mit dem Rauchen aufhören will. Aber ich habe immer ... sagen wir mal Vorhaben, unabhängig vom Jahreswechsel. Zum Beispiel, dass ich immer mehr versuche, das Leben zu verstehen. Das ist schon ein grosses Ding. Aber ansonsten bin ich mit mir ganz zufrieden, muss ich sagen. Einiges, was ich mir vorgenommen hatte zu ändern, ist mir auch gelungen. Das ist immer mit Arbeit an sich selbst verbunden. Zum Beispiel, sich nicht mehr zu ärgern. Im Gegensatz zu der Serienfigur. Das schaffe ich sehr gut, ich ärgere mich nicht mehr über verschiedene Dinge, bestimmte Erwartungen. Wenn etwas nicht klappt, dann soll es wohl auch so sein. Da habe ich auch so ein Urvertrauen, dass ich denke: «Ja gut, dann soll's wohl nicht sein.» Und dann ist es meistens auch gut.