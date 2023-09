«Unbändige Energie»: Die negativen und positiven Seiten des Narzissmus

Welche Stärken und welche Schwächen haben Narzisstinnen und Narzissten?

Back: Das Besondere am Narzissmus ist die damit verbundene Kraft. Diese unbändige Energie, mit der Narzisstinnen und Narzissten vieles bewirken – im Guten, wie im Schlechten. Narzissten sind wie kaum andere Menschen in der Lage, zu erschaffen und zu zerstören. Sie zeigen Charme, Selbstbewusstsein und Initiative beim Kennenlernen. So brechen sie das Eis und schaffen Begeisterung in Dates, Freunden, Personalern, Mitarbeitenden und Wählern. Sie bringen auch Aufregung und Spannung in Beziehungen. Narzissten haben meist hohe Ziele, sind optimistisch, haben Selbstvertrauen und sind durchsetzungsstark, auch wenn es Widerstände gibt. Dadurch kommen sie persönlich häufiger schneller voran, können aber auch Teams und Unternehmen zum Aufstieg verhelfen. Sie mögen Neues und sind risikobereiter, wodurch sie häufiger Innovationen anstossen. Allerdings erzeugen Narzissten durch ihr egoistisches Verhalten und ihre aggressive Art, auf Kritik zu reagieren, auch jede Menge Probleme in Beziehungen, vor allem langfristig. Als Führungskraft riskieren sie oft zu viel, lassen zu wenig alternative Meinungen zu und können durch ihre übermässig hohen Erwartungen und ihre harte Art, Kritik zu äussern, sehr viel Druck und Stress erzeugen. Wie positiv oder negativ Narzissmus wirkt, hat aber auch immer mit den weiteren Eigenschaften, die Narzissten mitbringen und dem Kontext, in dem sie sich befinden, zu tun. Intelligente Narzissten mit moralisch von vielen Menschen geteilten Zielen können zum Beispiel Besseres bewirken, als solche, die mit halbgaren Ideen Konflikte zwischen Gruppen anheizen. Und Narzissmus bringt mehr, wenn Risikobereitschaft und Veränderungen angezeigt sind und weniger, wenn es gerade wichtig ist, abzusichern und zu stabilisieren.