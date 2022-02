«Uncharted» mit Tom Holland: Endlich eine gute Videospiel-Verfilmung?

Die Action-Szenen des Films bereiten den notwendigen Nervenkitzel, Holland sei Dank: Schon in der Eröffnungsszene fällt er aus einem Transportflugzeug, hangelt sich an der Fracht wieder hinauf - nur um dann von einem Auto angefahren zu werden und ohne Fallschirm frei in der Luft zu hängen. Eine schöne Hommage an die bombastischen Action-Sequenzen der Videospiel-Vorlage.