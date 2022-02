«Uncharted» stürmt Kinocharts: Auch diese Spielverfilmungen stehen an

Grosses Kino abseits der Leinwand verspricht 2023 dann die HBO-Serie «The Last of Us». Darin spielen «The Mandalorian»-Star Pedro Pascal (46) und «Game of Thrones»-Nachwuchsüberraschung Bella Ramsey (18) das tragische Duo Joel und Ellie. Noch ist nicht sicher, wo das Endzeit-Drama in Deutschland zu streamen sein wird. Für gewöhnlich lieferte aber Sky HBO-Serien, wie etwa «Westworld» oder «Game of Thrones».