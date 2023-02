«Und täglich grüsst das Murmeltier»: Der Klassiker wird 30 Jahre alt

Am nächsten Morgen stellt der Griesgram fest, dass alles wieder genau gleich abläuft: Es ist wieder Murmeltiertag, alle grüssen ihn genau gleich und im Radiowecker läuft erneut «I Got You Babe» von Sonny and Cher. Der Stinkstiefel stellt schon bald fest, dass er in einer Zeitschleife gefangen ist. Egal was er tut und wohin er geht, am nächsten Morgen wacht er immer wieder im Hotel von Punxsutawney auf. Zunächst macht der Meteorologe sich einen Spass daraus und probiert einige verrückte Dinge aus. Doch schon bald kehrt bei ihm Ernüchterung ein. Zugleich beginnt er, sich zunehmend in Rita zu verlieben. Nach und nach taut der Zyniker dabei völlig auf und ändert seine Sicht auf die Welt.