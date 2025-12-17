«Unendlich vermissen»: Billy Crystal würdigt verstorbenen Rob Reiner

Die Unterzeichner hoben zunächst das umfangreiche Werk des Regisseurs und Mitbegründers von Castle Rock Entertainment hervor: «Rob Reiner, der alles von seinem Vater Carl und seinem Mentor Norman Lear gelernt hatte, war nicht nur ein grossartiger Komiker, sondern auch ein meisterhafter Geschichtenerzähler. Kein anderer Regisseur hat eine solche Bandbreite. Von Komödie über Drama und Mockumentary bis hin zum Dokumentarfilm – er war immer in Höchstform. Er bezauberte das Publikum.» Dieses habe ihm vertraut und Schlange gestanden, um seine Filme zu sehen.