Unfall bei «Wetten, dass..?»: Juristischer Teilerfolg für Samuel Koch

Teilerfolg für Samuel Koch (37): Das Bundessozialgericht in Kassel hat den Fall des ehemaligen «Wetten, dass..?»–Teilnehmers zurück an das Landessozialgericht verwiesen, heisst es in einer Mitteilung des Gerichts. Die Richter des 2. Senats des Bundessozialgerichts entdeckten eine bisher übersehene Feinheit im Gesetz, die dem querschnittsgelähmten Schauspieler doch noch zu einer Unfallversicherung verhelfen könnte.