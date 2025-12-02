Unfall in der Dusche: Samuel Koch hat sich die Nase gebrochen

Für Koch, der seit 15 Jahren im Rollstuhl sitzt, weckt der Unfall Erinnerungen an seinen lebensveränderten Auftritt in der ZDF–Show «Wetten, dass..?». 2010 war er während einer Sprungwette gestürzt und ist seither querschnittsgelähmt. «Ich denke zunehmend weniger darüber nach. Aber ab und zu natürlich schon, so wie jetzt, mit der blöden, gebrochenen Nase», erklärt er. «Eine Sekunde verpatzt und einen Fehler gemacht und schon verändert sich so viel. Aber ich versuche, weniger auf das zu schauen, was nicht geht, sondern auf das, was geht und schön ist.»