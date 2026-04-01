Unfall von Tiger Woods: Golfstar hatte Opioide in der Hosentasche

Blick aufs Smartphone und zu spätes Ausweichen

Den Unfallhergang schilderte Woods den Ermittlern so: Er habe auf sein Smartphone geschaut, während er gleichzeitig das Radio bediente, und dabei nicht bemerkt, dass der vor ihm fahrende Pickup mit Anhänger abgebremst hatte. Um eine Kollision zu vermeiden, wechselte er auf die Gegenfahrbahn, streifte dabei aber den Anhänger. Sein Land Rover überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer und ein Passant zogen Woods schliesslich durch die Beifahrertür aus dem Auto.