Am 1. November ist Weltvegantag. Immer mehr Deutsche verzichten bei ihrer Ernährung auf tierische Produkte. Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse gaben 1,58 Millionen Menschen im Jahr 2022 an, sich vegan zu ernähren, 2020 waren es noch rund 450.000 weniger. Veganerinnen und Veganer haben mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, die auch an der Ernährungsweise interessierte Menschen immer wieder abschrecken. Die grössten Mythen über Veganismus: Was stimmt wirklich?