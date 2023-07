Grossbritanniens ehemaliger Premierminister Boris Johnson (59) ist wieder Vater geworden. Das gab seine Ehefrau Carrie Johnson (35) bei Instagram bekannt. «Willkommen in der Welt, Frank Alfred Odysseus Johnson, geboren am 5. Juli um 9:15 Uhr», schrieb sie zu mehreren Bildern ihres neugeborenen Sohnes. «Könnt ihr erraten, welchen Namen mein Mann gewählt hat?!», fügte sie mit einem lachenden Emoji hinzu. Boris Johnson studierte in Oxford Klassische Altertumswissenschaft, deshalb ist davon auszugehen, dass er für Odysseus, eine Heldenfigur der griechischen Mythologie, verantwortlich ist.