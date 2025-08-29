Ungewohnt seriöser Familienausflug: Adam Sandler überrascht in Venedig

Auf dem roten Teppich posierte Sandler auch mit Co–Star George Clooney (64). Dessen Auftritt mit Ehefrau Amal Clooney (47) freute die Fans besonders. Denn im Tagesverlauf blieb Clooney aus gesundheitlichen Gründen der Pressekonferenz seines eigenen Films fern, da bei ihm laut US–Branchenmedien eine Nebenhöhlenentzündung diagnostiziert wurde und er sich auf Anweisung seines Arztes schonen sollte. Doch die Weltpremiere des Films liess er sich am Abend nicht entgehen.