Ungewohnter Anblick: Deshalb ist Königin Letizia in Sneakern unterwegs

Fussverletzung nimmt Letizia gelassen

Sie soll sich in der vergangenen Woche den mittleren Zeh des rechten Fusses gebrochen haben, nachdem sie mit diesem versehentlich an einem Tisch im Zarzuela–Palast in Madrid angestossen war. Wie das «Mallorca Magazin» unter Berufung auf eine Palast–Mitteilung berichtet, werde es noch einige Wochen dauern, bis der Zeh verheilt ist. Letizia müsse nun vorerst auf flaches Schuhwerk setzen.