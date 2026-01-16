Ungewohnter Royal-Anblick: Prinz William hilft auf dem Bauernhof aus

Bei seinem Besuch sprach er aber natürlich auch mit seinen Gastgebern John und Laura Bowler. Laut der BBC bezeichnete Farmer John Bowler den königlichen Besuch als eine grosse Ehre. «Es ist fantastisch, dass er Interesse gezeigt hat, vorbeizukommen». Laura Bowler sagte: «Es hat uns gerade zu einer Jahreszeit, in der wir uns wirklich am Tiefpunkt befinden, einen richtigen Schub gegeben.» Sie erklärte: «Alles ist kaputt und man verbringt den Winter damit, alles zu reparieren und Pläne für das Jahr zu schmieden, aber das hier hilft uns durchzuhalten, es ist etwas Aufregendes.»