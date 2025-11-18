«Unglaublich faszinierend»: Laura Maria Rypa wagt sich ans Trapez

Laura Maria Rypa vertraut beim Training ihrem Flow

Dazu postete die Influencerin auch noch einen kleinen Einblick in ihre Probe. In dem Clip ist die zweifache Mutter gemeinsam mit einem Artisten am Trapez zu sehen. Sie absolviert in der Höhe verschiedene Figuren und erhält dafür zahlreiche «Wow»–Kommentare ihrer Follower. «Heute durfte ich meine erste Trapez–Stunde erleben, intensiv, kraftvoll und unglaublich faszinierend», schrieb Rypa dazu. «Ich hätte nicht erwartet, mich so schnell einzufinden.» Viel Zeit zum Trainieren bleibt ihr auch gar nicht mehr: Bereits am 14. Dezember, einen Tag vor ihrem 30. Geburtstag, soll die Aufführung stattfinden. Aber sie vertraue auf ihren «Flow».